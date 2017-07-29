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В Тбилиси ждут, когда придет Америка haqqin.az из Грузии

Автор: Фридон Дочия, спецкор 

Сказать, что в Тбилиси с удовлетворением восприняли санкционный законопроект США против России значило бы ничего не сказать. То место в документе, где говорится, что президент Трамп должен обратиться к правительству Российской Федерации, дабы та вывела «все свои силы с территорий Грузии» и помогла ей вернуть контроль над своими границами изучается чуть ли не под лупой.

Общее мнение и всеобщие надежды выразил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе заявивший, что ныне «у Грузии есть сильная поддержка со стороны американского народа, правительства и конгресса».

Теперь все в Тбилиси сидят и ждут, когда Москва в полном соответствии с требованиями Вашингтона положит конец ползучей оккупации и другим противоправным действиям в отношении независимой во всех остальных отношениях Грузии. Не говоря уже о дестабилизирующих действиях,  и многочисленных трудностях создаваемых для грузинского руководства.

Эти ожидания не замедлил поддержать посол США в Грузии Ян Келли, выступивший со специальным заявлением, чтобы общественность Грузии знала «каков настрой в Америке по отношении к тем, кто пытается нарушить территориальную целостность страны».

На вопрос корреспондента haqqin.az можно ли рассчитывать на какие либо практические действия, аналитик Гражданского совета по вопросам обороны и безопасности Шорен Лорткипанидзе ответил кратко, но исчерпывающе: «Ждем-с…»

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