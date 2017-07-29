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Наваза из премьеров, Гульнару – в тюрьму итоги с haqqin.az

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

Пятница 28 июля оказалась богата на события, связанные со злоупотреблениями властью представителями политической верхушки двух совсем разных, но по своему важных стран. Решение Верховного суда Пакистана повлекло отставку премьер-министра Наваза Шарифа.

А власти Узбекистана после нескольких лет молчания пролили свет на судьбу Гульнары Каримовой, старшей дочери покойного президента, находившейся в опале и, как говорили, под домашним арестом.

Наваз Шариф – ветеран пакистанской политики, первый раз он возглавил правительство еще в далеком 1990 году. Но его судьба словно служит подтверждением старого правила: ни один из пакистанских премьеров, как и он сам в предыдущие два раза, не добывал до конца конституционного срока, и это правило срабатывало целых 17 раз.

В этот раз главе правительства вменили сокрытие им источников дохода, о которых стало известно из документов, слитых в открытый доступ в мае 2016 года под названием «Панамский архив». Верховный суд рекомендовал открыть уголовное расследование в отношении уже экс-премьера, его дочери и зятя.

С одной стороны, нынешняя ситуация только усугубляет нестабильность в Пакистане, и без того испытывающем непростые времена.

С другой, с уходом Шарифа откроется возможность обновления политической элиты. В то же время некоторые эксперты не исключают, что показательное дело против Шарифа было инспирировано традиционно сильными в стране пакистанскими военными, которые стараются не упускать контроль над происходящим.

Пока дочери премьера Шарафа предстоит оказаться объектом уголовного расследования, Гульнара Каримова, как сообщили официальные органы Узбекистана, уже была осуждена в августе 2015 года за серию экономических преступлений и приговорена к пяти годам лишения свободы.

Сейчас она проходит еще по одному уголовному делу. Гульнара Каримова, широко известная в стране на целом ряде поприщ, от сцены и предпринимательства до общественной деятельности и дипломатии, вдруг пропала из вида во второй половине 2013 года. Говорили, что ее криминальные проделки вывели из себя отца, Ислама Каримова, и он ее отправил под домашний арест.

После смерти Каримова новому руководству страны по наследству как бы перешла проблема Гульнары. И вот теперь, похоже, ее пытаются решить самым простым способом: отправив за решетку подольше. Список отмытого и укрытого за рубежом Каримовой, опубликованный узбекскими следователями, занимает целую страницу мелким шрифтом. Только долларовая сумма – без малого 1,4 миллиарда. Сидеть «Гугуше» - таков был сценический псевдоним дочери Каримова придется очень долго.

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Наваза из премьеров, Гульнару – в тюрьму итоги с haqqin.az
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