Пятница 28 июля оказалась богата на события, связанные со злоупотреблениями властью представителями политической верхушки двух совсем разных, но по своему важных стран. Решение Верховного суда Пакистана повлекло отставку премьер-министра Наваза Шарифа.

А власти Узбекистана после нескольких лет молчания пролили свет на судьбу Гульнары Каримовой, старшей дочери покойного президента, находившейся в опале и, как говорили, под домашним арестом.

Наваз Шариф – ветеран пакистанской политики, первый раз он возглавил правительство еще в далеком 1990 году. Но его судьба словно служит подтверждением старого правила: ни один из пакистанских премьеров, как и он сам в предыдущие два раза, не добывал до конца конституционного срока, и это правило срабатывало целых 17 раз.

В этот раз главе правительства вменили сокрытие им источников дохода, о которых стало известно из документов, слитых в открытый доступ в мае 2016 года под названием «Панамский архив». Верховный суд рекомендовал открыть уголовное расследование в отношении уже экс-премьера, его дочери и зятя.

С одной стороны, нынешняя ситуация только усугубляет нестабильность в Пакистане, и без того испытывающем непростые времена.

С другой, с уходом Шарифа откроется возможность обновления политической элиты. В то же время некоторые эксперты не исключают, что показательное дело против Шарифа было инспирировано традиционно сильными в стране пакистанскими военными, которые стараются не упускать контроль над происходящим.

Пока дочери премьера Шарафа предстоит оказаться объектом уголовного расследования, Гульнара Каримова, как сообщили официальные органы Узбекистана, уже была осуждена в августе 2015 года за серию экономических преступлений и приговорена к пяти годам лишения свободы.

Сейчас она проходит еще по одному уголовному делу. Гульнара Каримова, широко известная в стране на целом ряде поприщ, от сцены и предпринимательства до общественной деятельности и дипломатии, вдруг пропала из вида во второй половине 2013 года. Говорили, что ее криминальные проделки вывели из себя отца, Ислама Каримова, и он ее отправил под домашний арест.

После смерти Каримова новому руководству страны по наследству как бы перешла проблема Гульнары. И вот теперь, похоже, ее пытаются решить самым простым способом: отправив за решетку подольше. Список отмытого и укрытого за рубежом Каримовой, опубликованный узбекскими следователями, занимает целую страницу мелким шрифтом. Только долларовая сумма – без малого 1,4 миллиарда. Сидеть «Гугуше» - таков был сценический псевдоним дочери Каримова придется очень долго.