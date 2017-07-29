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МВД Азербайджана опровергает информацию о расстреле начальника полиции

Автор: Отдел информации 

МВД Азербайджана опровергает информацию о расстреле в Кусарском районе начальника Управления охраны Бинагадинского района Самира Ханбабаева.

Ранее ряд СМИ написал о том, что сын главы Хачмазского района, начальник Управления охраны Бинагадинского района Самир Ханбабаев был застрелен в результате спора с сыном неназванного высокопоставленного чиновника. Инцидент якобы произошел в Набрани.

«Мы категорически опровергаем данную информацию. Самир Ханбабаев находится на рабочем месте», - сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД.

В то же время в Центральной больнице Кусарского района, куда якобы был доставлен раненый начальник полиции, отметили, что человек под таким именем и фамилией к ним не поступал.

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