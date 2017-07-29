«Расстрелянный» начальник полиции позвонил в редакцию haqqin.az

Начальник Управления охраны полиции Бинагадинского района Самир Ханбабаев лично позвонил в редакцию haqqin.az и опроверг распространенную рядом СМИ информацию о его ранении.

«Не понимаю, зачем распространяют такую ложную информацию. Я никуда не выезжал из Баку и нахожусь на рабочем месте. Это явная провокация», - сказал Самир Ханбабаев достаточно бодрым голосом.

Ранее ряд СМИ написал о том, что сын главы Хачмазского района, начальник Управления охраны полиции Бинагадинского района Самир Ханбабаев якобы получил ранение в результате спора с сыном неназванного высокопоставленного чиновника. Инцидент якобы произошел в Набрани. Позже пресс-служба МВД опровергла данную информацию.