Чемпионка мира и Европы по тяжелой атлетике в составе сборной Азербайджана Боянка Костова может вернуться на помост в следующем году. Об этом болгарским СМИ рассказала сама спортсменка.

Допинг-проба Костовой, взятая на Олимпиаде-2012 в Лондоне, дала положительный результат после перепроверки, инициированной Международным олимпийским комитетом в 2016 году. В крови чемпионки мира обнаружили запрещенные вещества туринабол и станозолол. Однако официального наказания не последовало. Был лишь аннулирован ее результат в Лондоне, где болгарка, представляя Азербайджан, заняла 5-е место в весовой категории до 58 кг.

Выступая за Азербайджан, Костова трижды становилась чемпионкой Европы, но ее звездный час наступил на чемпионате мира-2015 в американском Хьюстоне, где она не только завоевала золото, но и установила мировые рекорды в рывке (112 кг) и по сумме двух упражнений (252 кг).

Боянка была одной из наших главных надежд на победу на Олимпиаде-2016 в Рио, но грянул допинговый скандал, по итогам которого шесть спортсменов сборной Азербайджана были дисквалифицированы, а их результаты на ЧМ-2015 аннулированы. Костовой в их числе не было, ее золотая медаль хьюстонского образца осталась у нее, но из-за шестерых дисквалифицированных сборная Азербайджана лишилась лицензионных очков и не поехала в Рио.

«Я не знаю, почему меня наказали за Лондон, - рассказывает Боянка Костова. - Мое имя не фигурирует ни в каких списках. Я пропустила Олимпиаду в Рио, пропускаю весь 2017-й год, но президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана (Джахангир Аскеров – haqqin.az) сказал мне, чтобы я готовилась к чемпионату Европы следующего года. Так что я теперь тренируюсь пять дней в неделю в Асеновграде и нахожусь в очень хорошей форме».

24-летняя болгарская штангистка с сожалением говорит об упущенном шансе выиграть золото Рио.

«Я была не просто фаворитом Олимпиады в весе до 58 кг. Я бы выиграла Олимпиаду после первого же подхода. Победительница в Рио, спортсменка из Таиланда подняла 110 кг в рывке и 130 кг в толчке. А я на тренировках регулярно толкаю 150 кг».

В Баку чемпионка мира приезжает на сборы перед крупнейшими турнирами и живет в отеле, хотя имеет собственную квартиру.

«В Азербайджане я бываю в те месяцы, когда мы готовимся к чемпионатам Европы и мира. Затем я возвращаюсь в Болгарию.

В Баку у меня своя квартира. Мне ее подарили за победу на чемпионате мира в Хьюстоне. Но я не живу там, потому что квартира не отремонтирована. Я живу в отеле, который находится рядом с тренировочным залом. Я предпочитаю быть ближе к команде и не отвлекаться на другие вещи.

Когда я в Азербайджане, я обычно провожу время в зале и в своей комнате в отеле. У меня немного времени для прогулок. К тому же Азербайджан – это мусульманская страна с порядками, которые не дают вам много свободы».

На днях Костова отправилась в Лондон, где работает охранником ее бойфренд, бывший штангист сборной Азербайджана Иван Стойцов. В прошлом году в болгарской прессе была информация о том, что пара, которая была вместе шесть лет, рассорилась.

«Теперь мы снова вместе. Мы то расстаемся, то вновь сходимся. Теперь мы вновь пара и думаем о свадьбе. Но когда это произойдет – пока не решили».

Стойцов устроился охранником в одном из известных кинотеатров Лондона. Это его вторая попытка работать за пределами Болгарии. В 2013 году он вместе с Костовой жил в Чехии, где работал на фабрике по переработке древесины. Но из-за ужасных условий труда и несвоевременных выплат пара вернулась на родину.