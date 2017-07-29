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КНДР запустила вторую за сутки ракету

 

Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) сообщило о втором успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-14». 

Приказ о проведении испытаний отдал лидер страны Ким Чен Ын, наблюдавший за пуском из командного пункта.

Полет ракеты составил 47 минут и 12 секунд. Дальность полета достигла 998 километров. По данным ЦТАК, пуск ракеты не представлял угрозы для безопасности соседних государств.

В ночь на субботу появились сообщения о пуске в КНДР новой баллистической ракеты в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Ее выпустили в провинции Чагандо в сторону Японского моря. Пхеньян впервые провел ночное испытание баллистической ракеты.

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КНДР запустила вторую за сутки ракету
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