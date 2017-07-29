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Россия высылает сотни американских дипломатов Вашингтон недоволен

 

США выразили РФ протест из-за решения российского МИД сократить штат американских дипломатов и закрыть доступ к посольской даче Штатов в Серебряном Бору. С таким заявлением выступила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

По ее словам, Вашингтон «сильно разочарован» решением Кремля, пишет The Washington Post.

Позицию США выразили также госсекретарь Рекс Тиллерсон, который накануне поговорил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, и посол США в России Джон Теффт на встрече с замглавой ведомства Сергеем Рябковым.

Ранее шла речь о сокращении дипломатического персонала США в России до 455 человек. В свою очередь, «Коммерсант» отмечает со ссылкой на источники, что Госдеп может быть вынужден отозвать из России более 700 сотрудников.

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