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Еще один преступный указ уволенного главы Мехтиева приемная haqqin.az

Автор: Ульвия Худиева, собкор 

За десять дней до увольнения президентом страны бывший глава Исполнительной власти Ясамальского района Ибрагим Мехтиев успел подписать еще одно преступное распоряжение. Ибрагим Мехтиев выдал разрешение на строительство 14-этажного жилого дома по улице Захида Халилова.

В настоящее время строительство идет полным ходом, но жители квартала, где возводится многоэтажка и в который входит несколько девятиэтажных и пятиэтажных домов, недовольны таким переустройством внутриквартальной территории. Они даже обратились в Бакинский административно-экономический суд с иском об отмене распоряжения Мехтиева. Написали они об этом и в haqqin.az.

Ибрагим Мехтиев

До начала строительных работ во дворе были снесены три очень старых двухэтажных финских дома. Из таких строений остались еще три  - по восемь квартир в каждом. Все они в аварийном состоянии и их снос предусмотрен распоряжением Кабинета министров страны №86. В соответствии с тем же документом на их месте должны быть построены новые дома, в которые переселятся жильцы снесенных.

Экс-глава района, воспользовавшись этим распоряжением, выдал строительной компании Elite Сity разрешение на возведение многоэтажных жилых домов.

«Никто не осматривал территорию и не проверял, можно ли здесь строить высотные дома», - уверяют местные жители.

По их словам, площадь участка, на котором расположены оставшиеся аварийные финские дома, составляет всего 4 сотки, а Ибрагим Мехтиев дал разрешение на строительство на участке общей площадью 12 соток. На территории много многолетних деревьев; вырубят и их, как в другом конце квартала уже уничтожили десятки зеленых насаждений.

«Строительная компания в марте приступила к работе и начала с вырубки деревьев на участке. У нас есть видео и фото, доказывающие это. После нашей жалобы они приостановили вырубку, но через три месяца Ибрагим Мехтиев, подписав разрешение на строительство, попытался придать действиям строительной компании видимость законности не смотря на то, что в распоряжении Кабмина прямо говорится о запрете на вырубку зеленых насаждений», - напоминают граждане.

Уже совсем скоро в небольшом по площади дворе вырастет многоблочная высотка более чем на 600 квартир. А после возведения еще двух многоэтажек внутрь квартала трудно будет попасть не только на автомобиле, но и пешком.

После многочисленных жалоб жильцов района Комитет по градостроительству и архитектуре проинспектировал данную территорию, запретив там строительство многоэтажных домов.

26 июля сотрудники Бакинского административно-экономического суда также провели осмотр территории на основании иска местных жителей. 

Как сообщил haqqin.az глава Департамента экологии города Баку Фахраддин Искендеров, сотрудники Минэкологии также осмотрели участок, взяв на учет оставшиеся 52 дерева. По словам чиновника, у шести тутовых деревьев уже обрублены ветви, но полностью уничтоженных деревьев зафиксировано не было.

«Участок очень небольшой. С экологической точки зрения строить здесь многоквартирные дома – нецелесообразно, но окончательное решение примет суд», - сказал Ф.Искендеров.

Местные жители утверждают, что компания, которая занимается строительством на данном участке, принадлежит людям из ближайшего окружения Ибрагима Мехтиева.

Напомним, что 1 июля по распоряжению президента Ильхама Алиева глава Исполнительной власти Ясамальского района Баку Ибрагим Мехтиев был уволен с занимаемой должности. Позднее помощник главы государства Али Гасанов заявил, что Ибрагим Мехтиев был наказан за самовольное решение о сносе мечети Гаджи Джавад на территории «Советской». А спустя сутки после увольнения И.Мехтиев поблагодарил президента за свою отставку, тем самым откровенно признав свои преступные деяния.

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