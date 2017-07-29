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Спецслужбы бессильны против террористов в интернете эксклюзив

Автор: Записал Джейхун Наджафов, собкор 

Благодаря усилиям спецслужб разных стран, в интернете перекрыто немало каналов связи и пропаганды международного терроризма. Однако экстремисты сумели перейти в неконтролируемые сегменты киберпространства, сказал haqqin.az руководитель секции коммуникации и информации ЮНЕСКО Боян Радойков.

Как считает эксперт, даже победа над ИГ и другими террористическими группировками на Ближнем Востоке не остановит распространение экстремистских идей и вербовку в террористические организации.

«За последние два года удалось сильно ограничить возможности террористов в интернете. Благодаря этому им стало сложнее набирать в свои отряды сторонников, и ИГ в значительной мере лишилось притока наемников. Однако угроза терроризма в интернете остается. Методы их работы таковы: вначале молодежь обрабатывают идеологически, пропагандируют экстремистские идеи, а затем вовлекают в террористическую организацию», - отметил Радойков.

Сейчас особенно важно остановить продвижение экстремистской идеологии, а современные технологии, к сожалению, создают возможности для ее пропаганды. К примеру, многие террористические группировки используют такие неконтролируемые сегменты киберпространства, как DarkNet или DeepWeb. Однако надо продолжать бороться за мысли и сердца молодежи. На повестке дня политики государства в первую очередь должно быть образование молодежи, социальная поддержка, необходимо прививать молодежи навыки критического мышления и т.д. Простой цензурой в интернете идеологическую экспансию экстремистов не остановить, убежден эксперт Радойков.

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