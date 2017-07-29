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Standard & Poors отказалось менять рейтинг Азербайджана

 

Международное рейтинговое агентство Standard & Poors (S&P) подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенный кредитный рейтинг Азербайджана в иностранной и национальной валюте.

Как сообщает Report, агентство не изменило рейтинг страны, сохранив его на уровне "BB+/B". Прогноз по рейтингу еще раз определен как "негативный".

В связи с этим в сообщении Министерства финансов Азербайджана в качестве основной причины сохранения стабильной позиции в рейтинге указывается прочная фискальная позиция Азербайджана, в частности, наличие резервов Государственного нефтяного фонда Азербайджана в иностранной валюте.

Агентство считает, что прогноз по рейтингу с "негативного" на "положительный" может измениться, если будет устранено давление на платежный баланс, будет наблюдаться экономический рост в стране и стабилизируется ситуация в банковской системе.

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