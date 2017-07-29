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Наркотическая травка на бакинских прилавках эксклюзив

Автор: Отдел социума 

В России внесли в перечень наркосодержащих растений мимозу хостилис, до последнего времени свободно продававшуюся в цветочных магазинах страны. Как оказалось, высушенные части этого раскидистого и очень привлекательного на вид растения содержат психоактивное вещество диметилтриптамин.

Нет-нет, это совсем не та пушистая желтая мимоза, которую принято дарить женщинам 8 марта. По-научному, то, что мы всегда называли мимозой, как ни удивительно, акация серебристая и ничего вредного в ней нет. Мимозой именуют и акацию ленкоранскую, покрытую весной и летом красивыми розовыми цветами. Но и она вполне безобидна. А настоящая мимоза – просто зеленые, папоротникообразные веточки, и именно в них имеется сильное психотропное вещество.

Как рассказали haqqin.az в Бакинском городском наркологическом диспансере, склонные к наркомании молодые люди в России давно используют эту самую мимозу в курительных смесях. При курении это растение вызывает галлюцинации, сильное помутнение рассудка, психологические возбуждение. Причем наркотическое воздействие даже хуже, чем от опиатов. Были случаи, когда «поклонники» этих зеленых веточек, накурившись, впадали в панику и выпрыгивали с балкона.  

В последнее время дешевым и эффективным наркотическим средством, как утверждают отечественные наркологи, стали пользоваться и любители одурманиться в Азербайджане.

Haqqin.az поинтересовался у продавцов цветочных магазинов, расположенных в районе станции метро «28 Мая», была ли у них в продаже мимоза хостилис. Выяснилось, что растение, резные ветки которого обычно используют для декора букетов, регулярно поступает к ним в апреле-мае. Ветки стоят всего манат и привозят их из южных регионов страны - Ленкорани, Лерика и др.

В Институте ботаники НАНА подтвердили, что в горных районах на юге Азербайджана в диком виде произрастает мимоза хостилис и ее очень легко перепутать с папоротником. Но скорей всего, тем, кто собирает и привозит в столицу зеленый декоративный материал, всё равно – папоротник или мимоза. Собрали, продали и все. Но обычным нормальным гражданам не стоит тревожиться и проверять приобретенные букеты на предмет наркотиков; психотропный эффект возникает только при горении предварительно высушенных веток мимозы.

А вот законодателям следует, видимо, озаботиться, и вслед за Россией запретить продажу вредной мимозы.

Между тем это растение давно известно в мире своим наркотическим эффектом. В Латинской Америке, в частности, в Бразилии его части давно используются для приготовления традиционных для этого региона психоактивных отваров.

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