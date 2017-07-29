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Маккейн будет бороться с раком в родном штате

 

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн возвращается в родной штат Аризона для начала лечения рака мозга, который у него ранее диагностировали врачи.

Как передает Reuters, лечение будет проходить в медицинском центре Mayo Clinic с 31 июля. Это будет стандартный постхирургический режим лучевой и химиотерапии. При этом во время лечения Маккейн будет соблюдать рабочий график.

Предполагается, что 80-летний республиканец вернется в Вашингтон в конце августа.

Впервые информация о заболевании появилась в ночь на 20 июля от врачей политика. Опухоль головного мозга была обнаружена после операции по удалению сгустка крови над левым глазом сенатора.

Президент США Дональд Трамп приветствовал возвращение Маккейна после операции в конгресс. Сенатор принимал участие в таких важных голосованиях, как по законопроекту о новых санкциях против России, Ирана и КНДР и об отмене реформы здравоохранения Obamacare.

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