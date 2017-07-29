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В воскресенье сохранится жара

 

В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове погода ожидается без осадков, будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер, сообщили Trend в четверг в Национальном департаменте по гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 23-27, днем 31-36, в Баку ночью 24-26, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится от 755 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью будет в пределах 70-80, днем 45-50 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26, в Загульбе, Бузовнах, Мардакянах, Шувелянах – 26-27, Тюрканах, Говсанах, Сахиле и Шихово – 27-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана также будет без осадков. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ожидается ночью в пределах 22-27, днем 35-40, местами 42, в горах ночью 16-21, днем 27-32 градуса тепла.

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