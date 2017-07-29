Саакашвили собирается судиться за украинское гражданство

Экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили собирается обжаловать решение о лишении его украинского гражданства в административном суде.

"Мы обратимся в административный суд. Если в административном суде не получится, тогда пойдем в Страсбург", — заявил Саакашвили в интервью изданию "Украинская правда".

Президент Петр Порошенко 26 июля лишил Саакашвили украинского гражданства. Как утверждают в Киеве, поводом для этого стало то, что бывший грузинский президент при получении украинского паспорта утаил некоторые факты о себе.