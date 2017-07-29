Минобороны о гибели и ранении армянских солдат

По сообщениям Минобороны Армении, в течение суток в Тавушской области Армении убит один и ранен еще один армянский военнослужащий.

Вчера в Тавушской области был убит военнослужащий контрактной службы Аркадий Гамбарян, 1984 года рождения, а сегодня ранен 41-летний контрактник Артур Майранян. При этом армянская сторона связывает это с обстрелами с азербайджанской стороны.

На просьбу прокомментировать потери в армянской армии в пресс-службу Минобороны заявили haqqin.az, что никаких обстрелов вдоль госграницы с азербайджанской стороны не велось.

Армянские военнослужащие пострадали в результате инцидентов внутри своей же армии. Таким образом Минобороны Армении пытается возложить вину на азербайджанскую сторону, вместо расследования случившихся инцидентов среди собственных военнослужащих.