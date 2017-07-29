Васиф Талыбов поставил точку в деле главы МВД

Слухи об увольнении министра внутренних дел Нахчывана вчера наконец нашли свое подтверждение. Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов подписал распоряжение об отстранении от этой должности генерал-лейтенанта Ахмеда Ахмедова. Причины увольнения генерала не указаны.

Стоит отметить, что председатель Верховного Меджлиса НАР отличается консерватизмом в вопросах, касающихся кадров. Увольнение высокопоставленных чиновников, а тем более руководителей силовых ведомств, в автономной республике - событие из ряда выходящее. При этом, распоряжению Васифа Талыбова предшествовали многочисленные слухи об увольнении Ахмеда Ахмедова и даже о его домашнем аресте.

В информации, распространенной за две недели до официального увольнения главы МВД НАР, говорилось о том, что все его бизнес=объекты взяты под контроль и на них ведутся проверки. Примечательно, что эта информация долгое время официально не опровергалась, лишь несколько дней назад появилось короткое заявление одного из представителей силовых ведомств Нахчывана о том, что Ахмед Ахмедов находится на рабочем месте. Однако вчера в этой информационной неразберихе была поставлена точка.

Ахмед Ахмедов родился в 1969 году в селе Тумаслы Шарурского района и занимал пост главы МВД Нахчывана на протяжении 17 лет. На эту должность он был назначен в июне 2000 года.

До этого Ахмед Ахмедов занимал должность замначальника полиции города Нахчыван. Назначение в 2000 году молодого полицейского на должность главы МВД автономной республики было показателем безграничного доверия Васифа Талыбова к Ахмеду Ахмедову.

Однако в последние годы из Нахчывана начали поступать сообщения о противоречиях, которые имеют место между силовиками и руководством автономии.

Многие помнят историю с главой расформированного МНБ Нахчывана, генералом Вели Алекперовым. Сообщалось, что этот высокопоставленный силовик по поручению экс-главы МНБ Эльдара Махмудова организовал сбор компромата на руководителей Нахчывана и даже на самого Васифа Талыбова. После разоблачения преступной группировки в МНБ Вели Алескеров был задержан и осужден.

Теперь можно прийти к выводу, что примерно в то же время зашаталось кресло и под другим высокопоставленным силовиком - Ахмедом Ахмедовым. Бизнесмены из Нахчывана жаловались на произвол со стороны главы МВД автономии, который перешел все мыслимые границы. Учитывая специфику Нахчывана и закрытость автономной республики, никаких официальных сообщений об этом нет. Но первые слухи о возможном увольнении Ахмеда Ахмедова появились еще 4-5 лет назад.

Согласно Конституции Нахчыванской Автономной Республики, формирование Кабинета министров находится в полномочиях председателя Верховного Совета. Но вряд ли такие крупные кадровые перестановки происходят без консультации с Баку. Вероятнее всего, недовольство работой Ахмеда Ахмедова у Васифа Талыбова появилось давно, и он выносил ему неоднократные предупреждения. И за последние недели произошло что-то, что переполнило чашу терпения главы Нахчывана.

О дальнейшей судьбе Ахмеда Ахмедова пока остается лишь гадать. По тем же слухам из Нахчывана, не исключено возбуждение против него уголовного дела и изъятие бизнес-активов.