Американские танки продолжают прибывать в Грузию

В связи с предстоящими учениями НАТО «Достойный партнер-2017», которые пройдут с 30 июля по 12 августа в Грузии, в страну доставлена очередная партия военной техники США.

Как сообщает Минобороны Грузии, в страну доставлены бронемашины «Страйкер». Ранее в порт Поти были доставлены танки «Абрамс», а также боевые машины пехоты «Брэдли». Ожидается, что маневры посетит вице-президент США Майк Пенс.

В учениях примут участие 2800 военнослужащих из Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Словении, Армении и Украины. Учения пройдут на военных базах Вазиани и Норио.