Американцы снова открыли огонь по иранскому кораблю

КСИР Ирана заявили еще об одном инциденте с участием американского флота, чьи действия в Персидском заливе иранские силовики назвали "непрофессиональными" и "провокационными", сообщил телеканал IRIB.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что корабль ВМС США во вторник в Персидском заливе открыл предупредительный огонь после того, как к нему приблизилось иранское судно. Тип иранского судна не уточнялся.

"Спустя несколько дней после провокационных действий американского крейсера в северной части Персидского залива… американские моряки действовали подобным же образом в центральной части залива", — приводит телеканал заявление флота КСИР.

Авианосец ВМС США "Нимиц" и сопровождавший его военный крейсер в пятницу запустили вертолет, приблизившийся к ракетным катерам КСИР Ирана, которые наблюдали за действиями американских моряков в районе, сообщил КСИР, отметив, что произошло это неподалеку от иранской нефтегазовой платформы.