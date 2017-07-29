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Ракета КНДР способна достичь США

 

В пятницу КНДР запустила межконтинентальную ракету, которая способна достичь Лос-Анджелеса, Чикаго и даже Нью-Йорка, сообщает CBC News.

Поздно ночью в КНДР запустили баллистическую ракету в воздух. Она пролетела 1000 километров и пробыла в воздухе больше 40 минут, затем упала в Японское море. Это уже второй успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты, проведенный в этом месяце.

Эта ракета отличается самым дальним радиусом действия. Аналитики разведки Пентагона были удивлены прогрессом военного технического потенциала КНДР. Недавнее пропагандистское видео КНДР показало Капитолийские холмы в огне. Аналитики считают, что ракета, запущенная в пятницу, может достичь Лос-Анджелеса, Чикаго и даже Нью-Йорка.

Пока неизвестно, насколько успешно КНДР может вооружить эту ракету ядерной начинкой. «Они (КНДР) утверждали об этом давно. И мы начинаем верить им. Мы находимся в такой ситуации, что они могут уничтожить нас, а мы можем уничтожить их. Это может быть не совсем утешительно, но такова реальность», - заявил главный аналитик Джеффри Льюис.

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