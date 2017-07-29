Иран продолжит развивать ракетную программу

Иран намерен продолжить разработку своей ракетной программы и выступает с осуждением возможных санкций со стороны Вашингтона против Тегерана, заявил в субботу представитель МИД страны Бахрам Касеми.

Иран в четверг провел успешный запуск ракеты-носителя "Симорг" для вывода спутников на орбиту. США, Великобритания, Германия и Франция осудили действия Ирана, назвав их противоречащими резолюции СБ ООН.

"Мы продолжим развивать ракетную программу, прилагая все возможные усилия", — сообщил Касеми в интервью телеканалу IRIB.

Он также отметил, что Тегеран считает, что повода для беспокойства в связи с разработкой программы не будет, поскольку программа не направлена против других стран; она необходима, чтобы предостеречь кого-либо от "безрассудных" мыслей об агрессии в отношении Ирана.