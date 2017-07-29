Три человека отравились колбасой в Лянкяране

Отравились трое юношей, приехавших на отдых в Лянкяранский район из Масаллинского района. Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано в поселке Нариманабад города Лиман Лянкяранского района.

Согласно информации, жители села Гасанли Масаллинского района Самир Гусейн оглу Аббасов 1988 г.р., Эльшан Адалят оглу Гусейнов 1986 г.р., Фарид Садреддин оглу Магеррамов 1988 г.р. приехали на пляж в Лянкяран. По дороге в одном из магазинов они купили колбасу.

Именно после того, как они съели данный мясной продукт, им стало не по себе и при помощи сотрудников дорожно-патрульной службы они были доставлены в Лянкяранскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом — пищевое отравление.