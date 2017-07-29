Гудермесский городской суд Чечни назначил троим фигурантам дела о покушении на главу региона Рамзана Кадырова по шесть с половиной лет колонии строгого режима, сообщил РИА Новости источник в Верховном суде республики.

Ранее СМИ сообщали, что три жителя Чечни стали фигурантами дела о покушении на Кадырова: бывший охранник экс-офицера батальона "Восток" Исы Ямадаева Азиз Альвиев, экс-боец того же батальона Беслан Закараев и его сосед Шамхан Магомадов. СМИ также сообщали об особом порядке рассмотрения дела, поскольку фигуранты полностью признали вину. Отмечалось, что заказчик покушения Ямадаев был объявлен в федеральный розыск в марте этого года. Показания о том, что Ямадаев готовил покушение на Кадырова, дали Альвиев, Закараев и Магомадов.

"Бывший охранник Исы Ямадаева Азиз Альвиев, экс-боец батальона "Восток" Беслан Закараев и его сосед Шамхан Магомадов получили по шесть с половиной лет лишения свободы строгого режима", — сказал источник в Верховном суде.

Материалы в отношении Ямадаева выделены в отдельное производство и переданы в военное следствие, добавил собеседник агентства.