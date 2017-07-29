Украина лишила гражданства экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Такое вот, вполне ожидаемое по меркам украинской политики событие. Вообще политика – дело довольно грязное, даже во вполне развитых странах, надо ли удивляться отсутствию особой политической гигиены в странах развивающихся.

Не является исключением и Украина, где выбиться наверх можно только соблюдая определенные, не очень чистоплотные правила игры. И даже революционерами становятся только те, кто был внутри системы, а затем стал ломать ее изнутри. В качестве альтернативы остается только роль маргинального народного трибуна, правдоруба, который очень скоро всем надоедает.

Что такое политик?

Случившееся является лучшим поводом задуматься о том, что такое вообще политика, и как, на каком этапе, и благодаря каким свойствам некогда обычный человек, заурядная личность вдруг становится политиком. И как, некогда популярные, всегда актуальные и востребованные политики вдруг на каком-то этапе теряют хватку и уходят в аутсайдеры.

Что такое политик, что его отличает от обычного человека? И что необходимо для того, чтоб им стать? Какие черты характера и навыки делают рядового гражданина депутатом, партийным лидером, или президентом? Проблема в том, что не существует никаких четких критериев, по которым можно вырастить политика. Чтоб стать юристом надо изучить законы, врачом – человеческий организм, физиком – физику, химиком – химию. Соблюдение этой нехитрой нормы гарантирует человеку определенную степень профессионализма.

Конечно, не всякий врач становится хорошим врачом, но совершенно точно, что он является медиком – пусть даже среднего уровня.

Проблема политики в том, что нет никакого четкого измерения этого занятия.

Вот, есть такое мнение, что политик должен быть образованным. Вроде бы со стороны правильно звучит, но в реальной жизни большинство политиков, в том числе и добивающихся больших высот, не блещут каким-то особыми знаниями, полагаясь главным образом на свой аппарат. Трудно отыскать среди них и интеллектуалов. Лучший пример - масса посредственностей вдруг ставших лидерами всевозможных народных фронтов, демократических партий и т.д. и т.п. Мало кто из них может похвастать успешностью в прошлом, как правило ни в чем себя не проявляли, никогда не считались эрудитами, не говоря о том уже,что мало кто из них, правдолюбов хоть как-то разбирались в живописи, литературе, музыке.

Я б в политики пошел – пусть меня научат!

Так какое же образование нужно для того, чтоб хорошо руководить страной? Экономическое? Нет, потому, что политикам приходится принимать решения практически по всем вопросам жизнедеятельности общества,государства, а то и по конкретным персонам. Тут одними советами и указаниями какую отрасль промышленности или внешней торговли двигать вперед не отделаешься.

Премьер-министр в президентской республике, глава центробанка, экономические министры – вне всякого сомнения должны иметь экономическое образование. Хотя помнится выдвиженцы,прошедшие политическую школу митингового стиля и этим особенно не блистали.

Юридическое? Да, было бы неплохо, но с другой стороны, юриспуденция – точная наука, она мыслит категориями и схемами, тогда как политику приходится иметь дело с ежедневно меняющейся реальностью.

Все мечтают видеть на вершине власти лучших людей, кристально чистых, идейных, принципиальных, бессеребренников. Но увы, реальность политики со времен шумеров до перестройки и постперестройки показывает, что наверх как правило редко попадают люди, которые могут считаться образцом морали и нравственности.Увы…

Принято считать, что «политика грязное дело», и это звучит как негативная оценка. На самом деле то, что в оществе принято считать «грязью», для политика является составной частью рабочих навыков, отработанные способы утверждения, выживания – короче – карьерного роста на политическом олимпе.

Большинство политиков – люди крайне амбициозные, честолюбивые, готовые идти на различные моральные компромиссы. Они как правило влюблены исключительно в себя, им нравится любоваться собой на экране, зачитываться собственными интервью, как и статьями,написанными помошниками или близкими журналистами. Они обожают внимание толпы, а скромность в их поведении невозможно уловить ни одной сверхсовременной аппаратурой.

Примеры? Пожалуйста: один из величайших американских политиков Франклин Рузвельт стал президентом при поддержке итальянского мафиози Чарли Лучиано, который в то время контролировал американские профсоюзы (какая пикантность однако!). Придя к власти он разогнал мафию, а Лучиано посадил за решетку. В 1943 году, когда англо-американские войска готовились к высадке десанта в Сицилию, в Белом доме вспомнили о отсиживавшем свой вполне законный срок главе Коза ностры. Его не долго мешкая выпустили, чтоб он, пользуясь связями в сицилийском криминалитете, помог союзникам провести военную операцию без излишнего кровопролития.

В итоге десант был высажен без проблем, а Юг Италии отдали на откуп мафии, которая грызет его по сию пору... Это, повторяю, великий, без преувеличений, американский президент Рузвельт... Можете представить себе моральный уровень обычных, среднестатистических политиков по всему миру, и во все времена...

Политика «грязное дело»? Побойтесь бога!

Политик, который не может наступить лежачему на горло, и не готов вырывать победу клыками – вряд ли когда либо достигнет больших высот. Он может быть замечательным человеком, у него будет куча друзей, но в политике его задавят конкуренты. Сжуют и выплюнут.

«Политика грязное дело» - неправильная оценка. Упрекать политиков за то, что они «грязные» - это все равно, что обвинять хирурга в том, что он кровожаден. Вопрос не в грязи, и не в кровожадности, а в профессии. Есть такая профессия –стоматолог, он целыми днями рвет людям зубы, с кровью,с мясом. Если человек боится крови и человеческой боли, то ему лучше этим делом не заниматься.

Если вам противно идти по головам, если вы не можете принимать жесткие решения, и вам слишком жалко людей, которые могут пострадать из-за ваших решений – как верных,так и неправильных – то скорее всего, вам надо заняться не политикой, а чем либо другим.

Не образование делает политика политиком, и не кристальная чистота помыслов, не мораль, и не нравственность, которые в этой профессии вообще мешают.

Политиками людей делает жажда власти, тщеславие, и другие свойства человеческой натуры, которые в обычной жизни вызывают в приличном обществе только неприязнь.

Да, случается приходят к власти не ради денег, и стремятся сделать что-то хорошее для страны, поставить ее на ноги, провести необходимые реформы. Но одного этого желания быть хорошим человеком – мало. Если вы при этом не хотите видеть себя на страницах учебника по истории, если вы не рассматриваете получение власти, как крупное, личное достижение – вам не стать успешным политиком.

Еще одно свойство без которого политик обречен. Это свойство, которое вообще невозможно измерить или определить эмпирически, но оно для политика первоочередное – интуиция. Чутье.

Это когда вы смотрите вокруг, и со стороны вроде бы все как обычно, но при этом хребтом ощущаете, что все уже совсем не так, как было вчера. Люди остались те же, кто ругал правительство, тот ругает, кто хвалил, тот хвалит, словом, все, как всегда, но при этом какое-то неведомое шестое чувство вам подсказывает, что пора уходить.

Иногда изменения в общественном настрое невозможно определить традиционными методами – опросами, социологией, и т.д. Их можно только ощутить..

Это – первое, что отличает политика от слесаря токаря, педагога – всех остального работающего люда. Неважно, чем он занимался до того как прийти в политику, насколько успешным был в прежней жизни – как правило, это вообще не имеет никакого значения. Если человек вчера был таксистом, а сегодня стал юристом – никто не будет интересоваться был ли он хорошим таксистом.

То же самое и тут – политика – это совершенно отдельная профессия, такая же отдельная и самодостаточная, как менеджер по продажам, или инженер.

В конце концов, вся мировая история показывает, что при всем при том именно они, политики всегда делали по-настоящему великие дела. А ради них все-таки надо было потрудиться....

Если вернуться к Мише, то по его биографии смело можно писать хрестоматию от «А» до «Я» - начало политической деятельности, бурный рост, вершина, падение, а потом медленное, болезненное затухание.

Всей своей карьерой Миша обязан именно невероятному чутью, упорству, и умению вовремя узреть момент.. Вся его деятельность на посту президента Грузии – это гимн амбициозности, честолюбию, умению ходить по головам, и ясному представлению о том, что надо делать...

Вся вторая половина деятельности Саакашвили – это наглядный пример того, как политик постепенно, месяц за месяцем, теряет ощущение реальности, и ему начинает изменять интуиция.

Он знал когда надо было прийти в грузинскую политику, и пришел в самое подходящее для этого время. Он точно угадал момент, когда надо было уходить из власти в Грузии, в 2012 году, и он ушел. Похоже на то, что пришел момент для третьего, самого сложного решения - уходить из политики вообще. Вот этого-то он не может…