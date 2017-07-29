Подписаться на уведомления
 

Турция осудила КНДР за запуск баллистической ракеты

 

МИД Турции осудил запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР, сообщают турецкие СМИ.

"28 июля был произведен второй за месяц запуск ракеты, что представляет собой открытое нарушение резолюций СБ ООН и полное пренебрежение обязательствами, взятыми на международном уровне", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Турции.

Анкара призвала Пхеньян следовать резолюциям СБ ООН и воздерживаться от любых действий, которые могут привести к дальнейшему росту напряженности в регионе.

Ранее Северная Корея объявила об очередном успешном испытании баллистической ракеты "Хвасон-14". По информации северокорейских СМИ, ракета за 47 минут и 12 секунд пролетела 998 километров.

280 просмотров


Старости
Наркотическая травка на бакинских прилавках
Наркотическая травка на бакинских прилавках эксклюзив
Наша погода
Сегодня 38° / 27°
30 Июл 32° / 24°
31 Июл 32° / 24°
1 Авг 32° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   1.9877 AZN
1 RUB   =   0.0286 AZN

Новостная лента

Арабы устроили беспорядки в предместье Тель-Авива
Мугабе: "Я не ухожу и не умираю"
Талибы взорвали дамбу на юге Афганистана
Шойгу попробовал блюда азербайджанских военных поваров
Путин захватил в Финляндию «ядерный чемоданчик»
Турция осудила КНДР за запуск баллистической ракеты
Конец Саакашвили – урок, который никогда не будет усвоен Размышления публициста
Они пытались убить Кадырова Громкий процесс в Чечне
Три человека отравились колбасой в Лянкяране
В Венесуэле растет число жертв протестов
Канадcкий пенсионер второй раз выиграл миллион долларов
Украинский самолет разбился в Африке
Вооруженные люди напали на дом вице-президента Кении
Еврокомиссия грозит Польше санкциями
Глава Приднестровья ищет встречи с президентом Молдовы
Минобороны о провокациях армянских спецслужб на Facebook
Президент Палестины госпитализирован
Иран продолжит развивать ракетную программу
Пол-Баку осталось без газа
Ракета КНДР способна достичь США
Американцы снова открыли огонь по иранскому кораблю
Американские танки продолжают прибывать в Грузию
Васиф Талыбов поставил точку в деле главы МВД
Минобороны о гибели и ранении армянских солдат
Саакашвили собирается судиться за украинское гражданство
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться