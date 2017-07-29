Турция осудила КНДР за запуск баллистической ракеты

МИД Турции осудил запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР, сообщают турецкие СМИ.

"28 июля был произведен второй за месяц запуск ракеты, что представляет собой открытое нарушение резолюций СБ ООН и полное пренебрежение обязательствами, взятыми на международном уровне", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Турции.

Анкара призвала Пхеньян следовать резолюциям СБ ООН и воздерживаться от любых действий, которые могут привести к дальнейшему росту напряженности в регионе.

Ранее Северная Корея объявила об очередном успешном испытании баллистической ракеты "Хвасон-14". По информации северокорейских СМИ, ракета за 47 минут и 12 секунд пролетела 998 километров.