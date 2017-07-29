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Путин захватил в Финляндию «ядерный чемоданчик»

 

Журналист финского издания Ilta-Sanomat, который присутствовал на встрече президента Финляндии Саули Ниинисте и российского лидера Владимира Путина в Пункахарью, увидел в руках адъютанта главы РФ так называемый «ядерный чемоданчик».

Мнение журналиста основано на внешнем сходстве чемоданчика с черным дипломатом, который имел при себе офицер в военно-морской форме.

«Как правило, оператором устройства „Чегет“ является офицер со званием не ниже капитана второго ранга. Традиционно имеет звание в ВМФ, хотя на самом деле представляет войска связи. У офицера была нашивка войск связи. Все указывает на то, что он является оператором „Чегета“, и внутри его дипломата — терминал», — заявил специалист по системам вооружения Арто Пулкки в комментарии IS.

Устройство «Чегет» хранит в себе коды для приведения в действие ядерного арсенала России. Один из «экземпляров» хранится у президента (Верховного главнокомандующего), второй — у министра обороны, и третий — у начальника Генерального штаба. Однако никто из них не может активировать ядерные силы единолично. Для этого нужен закодированный сигнал минимум от двух лиц.

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