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Шойгу попробовал блюда азербайджанских военных поваров

Автор: Отдел информации 

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу попробовал блюда военных поваров из шести стран, приготовленные в преддверии конкурса "Полевая кухня" на Армейских международных играх-2017. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Военные повара и пекари вооруженных сил России, Азербайджана, Белоруссии, Сербии, Монголии и Израиля провели мастер-классы для гостей и участников и приготовили более 150 блюд национальной кухни стран-участниц. В частности, у азербайджанцев министр попробовал мясные блюда и сладости, у российских поваров — рыбу и выпечку, а у монголов попил чаю", — сообщили в военном ведомстве.

Для участников и гостей Армейских международных игр российские военные повара приготовят около 2,5 тысячи порций гречневой каши с мясом и выпекут армейский хлеб. Открытие самого конкурса состоится 1 августа в День тыла Вооруженных сил России. Все участники международного конкурса военных поваров и пекарей будут соревноваться на российских полевых технических средствах ПХБ-04, КП-130, ПП-40, КП-20.

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