Талибы взорвали дамбу на юге Афганистана

Боевики «Талибана» подорвали дамбу в провинции Кандагар на юге Афганистана, сообщает Khaama Press.
Отмечается, что группировка в последние дни увеличила число атак на южные провинции страны.
Представитель местной полиции Зия Дурани подтвердил, что дамба была разрушена талибами, которые использовали взрывчатку.
По его словам, дамба играла важнейшую роль в системе полива тысячи акров сельскохозяйственных земель.
Таким образом, разрушение дамбы вызвало панику среди местных жителей — без дамбы состояние плодородных земель может резко ухудшиться.
По данным агентства, талибы пока никак не прокомментировали инцидент.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. «Талибан» развернул наступление на южные провинции Афганистана, в том числе и на те, которые ранее были довольно спокойными.