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Талибы взорвали дамбу на юге Афганистана

 

Боевики «Талибана» подорвали дамбу в провинции Кандагар на юге Афганистана, сообщает Khaama Press.

Отмечается, что группировка в последние дни увеличила число атак на южные провинции страны.

Представитель местной полиции Зия Дурани подтвердил, что дамба была разрушена талибами, которые использовали взрывчатку.

По его словам, дамба играла важнейшую роль в системе полива тысячи акров сельскохозяйственных земель.

Таким образом, разрушение дамбы вызвало панику среди местных жителей — без дамбы состояние плодородных земель может резко ухудшиться.

По данным агентства, талибы пока никак не прокомментировали инцидент.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. «Талибан» развернул наступление на южные провинции Афганистана, в том числе и на те, которые ранее были довольно спокойными.

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