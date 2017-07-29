Мугабе: "Я не ухожу и не умираю"

93-летний президент Зимбабве Роберт Мугабе заявил, что не собирается уходить со своего поста и не умирает. Об этом он сказал, выступая перед десятками тысяч сторонников в городе Чинхойи, передает Reuters.

Мугабе также отметил, что не знает никого, кто мог бы заменить его в кресле президента. Помимо этого он сообщил, что врачи были удивлены его «сильным скелетом».

Мугабе возглавляет Зимбабве с 1980 года, и в настоящий момент доктора пристально следят за его здоровьем.

Ранее представитель зимбабвийского президента заверил, что Мугабе не спит на заседаниях, а защищает глаза.