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Саакашвили: Яценюк продолжает руководить правительством Украины

 

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью «Украинской правде» заявил, что нынешним правительством Украины все еще управляет Арсений Яценюк, не смотря на то, что больше не является премьером страны.

«Я сознательно все делал, чтобы убрать Яценюка, и сыграл в этом решающую роль. Но моей ошибкой было то, что мы не довели это дело до конца — до досрочных парламентских выборов. И в итоге произошел олигархический договорняк», — отметил он.

По словам Саакашвили, в результате прихода Владимира Гройсмана на пост премьера получилось «самое уродливое правительство в истории Украины».

«Группировка Яценюка получила компенсацию за то, что премьером теперь стал Гройсман, который, кстати, постоянно советуется с Яценюком», — подчеркнул экс-глава Одесской области.

Саакашвили подчеркнул, что реально управляет правительством именно Яценюк, отметив, что такой Кабмин «абсолютно недееспособен».

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