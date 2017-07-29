Улицы столицы Венесуэлы обросли баррикадами

Венесуэльские протестующие 29 июля заблокировали улицы в стремлении помешать проведению выборов в конституционную ассамблею, которые они считают попыткой президента страны Николаса Мадуро усилить свою власть, передает Reuters.

«Увеличьте баррикады до завтрашнего дня и все выходите на улицы в воскресенье, чтобы потребовать трансформации Венесуэлы», — написал оппозиционный депутат парламента Фредди Гевара в своем твиттере.

Некоторые жители Венесуэлы, проживающие в столице страны Каракасе, рассказали, что не собираются идти на грядущие выборы.

«Я лучше останусь дома, посмотрю телесериалы, а потом присоединюсь к протесту», — отметила Маргарита Лопес, работающая ассистентом терапевта.

Венесуэльский оппозиционный политик Энрике Каприлес также призвал людей продолжать протесты, в том числе перекрывать главные трассы страны.