Тиллерсон о новых санкциях против России

Введение новых антироссийских санкций, одобренных американским Конгрессом, означает желание США видеть со стороны России шаги к улучшению двусторонних отношений. Об этом говорится в письменном заявлении американского госсекретаря Рекса Тиллерсона, опубликованном в субботу, 29 июля, на сайте Госдепа.

«Практически единогласные голосования в палате представителей и сенате Конгресса по законопроекту о санкциях отражают решительную волю американского народа, который хочет, чтобы Россия сделала шаги к улучшению отношений с Соединенными Штатами», — сказано в документе.

Также Тиллерсон выразил надежду на сотрудничество «по крупным глобальным вопросам» между странами, отметив, что благодаря этому санкции не понадобятся. «Мы будем тесно сотрудничать с нашими друзьями и союзниками, чтобы убедиться, что наши послания России, Ирану и Северной Корее ясно поняты», — добавил дипломат.