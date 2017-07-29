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Солист Rammstein попросил «спасти» его из Баку видео

Автор: Отдел информации 

Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн записал видео, в котором попросил «спасти» его от российских артистов, которые делали с ним фотографии на фестивале в Баку.

Многие российские звезды не упустили своего шанса не только поздороваться с артистом из Германии, но и сделать фото на память, а после выложить их в Инстаграм.

К примеру, фото опубликовали певец и актер Александр Ревва и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Однако пользователи соцсетей удивились появлению артиста в компании российских звезд, предположив, что зарубежного музыканта «взяли в плен», заставив фотографироваться. Ему даже предложили «моргнуть два раза», чтобы подтвердить эту шуточную версию.

Менеджер Линдеманна Анар Рейбэнд записал соответствующее видео, в котором музыкант два раза моргает и держит бумажку со словом «помогите».

🤣🤣🤣 #tilllindemann #baku #azerbaijan #zharafest

Публикация от ANAR REIBAND (@reiband) Июл 29 2017 в 6:20 PDT

561 просмотров


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