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Хуситы подорвали катер в Йемене

 

Командование арабской коалиции заявило, что хуситы в субботу утром атаковали йеменский порт Моха при помощи нагруженного взрывчаткой катера, сообщает эмиратское информагентство WAM.

Согласно заявлению коалиции, "управляемый катер столкнулся с причалом поблизости от группы кораблей", что привело к взрыву. В результате никто не пострадал.

В настоящее время ведётся расследование инцидента.

В заявлении также говорится, что "этими действиями хуситы препятствуют поставкам гуманитарных грузов, и в первую очередь, поставке лекарств для борьбы с эпидемией холеры в Йемене".

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