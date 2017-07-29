На Аляске пассажирский самолет обезглавил оленя

Пассажирский самолет, заходивший на посадку в аэропорте Дедхорс на Аляске, насмерть задавил оленя. Об этом в субботу, 29 июля, сообщает The Alaska Dispatch News.

Олень карибу выскочил на взлетно-посадочную полосу в тот момент, когда на нее заходил Boeing 737 авиакомпании ConocoPhillips. Пилот не успел предотвратить столкновение, и животное было обезглавлено шасси.

После происшествия самолет сделал круг над аэропортом, пока рабочие убирали тушу оленя со взлетно-посадочной полосы. Посадка прошла в штатном режиме, повреждений воздушного судна не обнаружено.

На прошлой неделе мигрировавшее стадо из более чем четырех тысяч оленей карибу прошло через территорию, на которой находится Дедхорс. Многие животные остановились на взлетно-посадочной полосе, но были разогнаны служащими аэропорта. По их словам, погибший олень мог отбиться от этого стада.