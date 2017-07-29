Жертвами авиаудара в Сирии стали 10 человек

В результате авиаудара международной коалиции во главе с США по сирийскому городу Аль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор погибли 10 мирных жителей, среди которых пятеро детей.

По данным агентства SANA, в одном из домов погибли трое жителей, а в соседнем — еще семь человек из одной семьи.

Кроме того, западная коалиция нанесла несколько ракетно-бомбовых ударов по населенным пунктам Дибан и Аль-Тайяни, которые расположены в южной части провинции Дейр-эз-Зор.

В коалиции эту информацию пока никак не прокомментировали.