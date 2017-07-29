То, что США ввели новые экономические санкции в отношении России, не тревожно. Они соответствуют интересам Армении. Об этом в беседе с Tert.am сказал политолог Левон Ширинян. Посредством санкций, по словам политолога, США сдерживают аппетит России.

«Аппетит России возрос, он занял Донбасс, Украину, Армению. Не видите, как Россия распространяется? Как для достижения цели наталкивает на столкновения. К войне между Арменией и Азербайджаном подстрекает именно Россия. А Соединенные Штаты своими санкциями пытаются сдержать этот аппетит», - отметил Левон Ширинян.

По словам политолога, Россия хочет взять Армению со следующей точки зрения: «Сегодня они предлагают присвоить русскому языку статус официального, завтра скажут – смените вероисповедование. Это русский почерк».

Ширинян уверил в том, что в данном случае действия Соединенных Штатов исходят из интересов Армении. «Сохраняйте спокойствие, действия США не противоположны интересам Армении», - отметил Левон Ширинян.

Левон Ширинян добавил, что если американские санкции в отношении России затронут и страны ЕАЭС, то Армения немедленно покинет эту организацию.

«Армения покинет ЕАЭС, это же вопрос нашего существования. Это заявление сделал российский аналитик, это также шантаж, пытаются напугать страны-участницы ЕАЭС. Однако, я не думаю, что Соединенные Штаты введут санкции в отношении стран-участниц ЕАЭС, но если РФ перейдет все границы и не успокоится, то США и на это пойдут», - подчеркнул Ширинян.