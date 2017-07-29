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Трампа вынудили одобрить новые санкции против России Американские СМИ

 

Президент США Дональд Трамп будет вынужден подписать законопроект о новых санкциях против России, не смотря на то, что это нанесет серьезный удар по отношениям с Москвой, сообщает издание Politico.

Отмечается, что Трамп оказался один на один с Конгрессом, объединенным желанием усилить санкции, и имел мало вариантов, подписывать ли ему этот документ.

Как пояснил бывший чиновник Госдепартамента при президенте Бараке Обаме Эдвард Фишман, для администрации Трампа было бы ошибочно наложить вето на закон. Он придерживается такого мнения хотя бы потому, что Конгресс все равно его может обойти и «такие действия лишь подлили бы масла в огонь российского скандала» в отношении Трампа и его соратников.

Трамп одобрил окончательную версию законопроекта на основании того, что в ней учли его замечания. Тем не менее, ранее газета The New York Times писала, что Белый дом негласно продвигает среди республиканцев в палате представителей идею ослабления законопроекта об ужесточении санкций против России.

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