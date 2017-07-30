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Китай против американской ПРО в Корее

 

Китайская сторона выступает категорически против размещения американских систем ПРО THAAD в Южной Корее. «Пекин решительно настаивает, чтобы и Южная Корея, и США объективно оценивали интересы китайской стороны, прекратили процесс размещения и свернули соответствующие установки», — приводит РИА «Новости» выдержку из заявления официального представителя МИД КНР Гэна Шуана.

«Размещение THAAD не сможет устранить озабоченность Южной Кореи в вопросах безопасности, и не разрешит вопрос Корейского полуострова, но сделает ситуацию еще более сложной», — отметил Гэн Шуан.

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