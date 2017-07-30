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Саакашвили не будет просить политического убежища

 

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что считает себя гражданином Украины и не намерен просить политического убежища или принимать гражданство какой-либо другой страны. Об этом он заявил грузинской телекомпании "Рустави 2" в субботу.

"У меня нет ни намерения, ни желания, и никакие действия в этом направлении (просить политубежище или принимать другое гражданство) я предпринимать не собираюсь. Решение Порошенко было незаконным шагом испуганного человека; он нарушил конституцию Украины и ее международные обязательства. Я являюсь гражданином Украины вне зависимости от того, какие документы были подписаны", — заявил Саакашвили.

Экс-президент добавил, что намерен осуществить осенью на Украине вместе со своей командой большую мобилизацию.

"У нас есть конкретные планы, мы активно подключены к организации всего мероприятия; мы проведем консультации со всеми правовыми инстанциями, украинскими и зарубежным юристами", — добавил Саакашвили.

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