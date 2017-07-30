Несколько сотен женщин вышли на улицы Стамбула, чтобы выразить свой протест против насилия и враждебного отношения со стороны мужчин, которые требуют от них более консервативного стиля в одежде. Об этом сообщает агентство Reuters.

Акция началась в азиатской части города. Женщины скандировали лозунги и несли надетые на вешалки джинсовые шорты как пример одежды, которую многие мужчины считают неприличной.

Стамбул считается достаточно либеральным городом для женщин и представителей сексуальных меньшинств, однако в последнее время участились случаи словесных и физических атак, жертвами которых становятся женщины.