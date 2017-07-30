В Баку продолжается фестиваль «Жара», вызвавший неподдельный интерес пользователей соцсетей и подписчиков звезд, принимающих участие в этом грандиозном музыкальном действе.

На этот раз причиной всплеска эмоций стали российские певицы Валерия и Лобода. 49-летняя Валерия прошлась по красной дорожке в полностью прозрачном платье и теперь возмущение подписчиков звезды не знает границ. Певицамоблачилась в абсолютно прозрачный пеньюар на красной ковровой дорожке фестиваля «Жара» в Баку.

Международный музыкальный фестиваль в Баку начался 27 июля и продлится по 30 июля. Организовали фестиваль певец Эмин Агаларов, основатель «Русского радио» Сергей Кожевников и Григорий Лепс. Хотя мероприятие позиционирует себя, как международное, большая часть артистов приехала из России. И певица Валерия, как уже отмечалось выше, стала объектом бурного обсуждения и осуждения фолловеров из-за откровенного наряда.

«Красная дорожка «Жары» на пляже. На улице +38°C в тени. Спасли от теплового удара купальник и невесомая туника», – подписала снимок с торжественной части жена Иосифа Пригожина.

«Ну да, как-то не по статусу в трусах, даже если фигура хорошая! И Валерия далеко не Мадонна, чтобы так безбашенно выходить», «Не ну че за мода? Может, вообще в одних трусах щеголять? Не понимаю, зачем себя выставлять на показ», «С ума сходят, ради денег на все идут. Ну не прилично, чему учат наших девчонок», «Последние вздохи молодости», «Перегрелась явно! И зачем?», – выразили неодобрение относительно образа певицы поклонники.

Съехавшиеся в Баку артисты продемонстрировали свою наряды, многие из которых показались неуместными. Ольга Бузова и Светлана Лобода походили на невест в своих белых платьях. Если туалет Бузовой пришелся по вкусу поклонникам, то сарафан Лободы сравнили с ночной сорочкой.