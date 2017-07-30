Сегодня в венгерском городе Дьер завершился 14-й Европейский юношеский олимпийский фестиваль.

На церемонии закрытия мэр города Жолт Боркаи передал факел и флаг соревнований вице-президенту Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингизу Гусейнзаде, так как следующий летний фестиваль состоится в 2019 году в Баку.

Чингиз Гусейнзаде заявил, что Дьер отлично организовал мероприятие, и Баку через два года постарается соответствовать данному уровню.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль-2019 должен был пройти в Минске. Однако после того, как столица Беларуси взяла на себя обязательства провести 2-е Европейские игры, также запланированные на лето 2019 года, Азербайджан согласился организовать фестиваль у себя.

В ходе встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, состоявшейся в октябре прошлого года, Чингиз Гусейнзаде заявил, что Азербайджан «забирает себе» фестиваль. «Прекрасно. У вас все есть для проведения, абсолютно все», — ответил глава государства.

«У Беларуси была проблема, - пояснил позднее вице-президент НОК Азербайджана. – Примерно на тот же период, когда там могли пройти Евроигры, было намечено проведение Еврофестиваля. И я на заседании исполкома Европейского олимпийского комитета заявил, что если Минск возьмет на себя проведение Евроигр, то Азербайджан может помочь и принять у себя Еврофестиваль. Это заявление было сделано мной, потому что для нас очень важно, чтобы Европейские игры-2019 состоялись. Мы были очень заинтересованы в этом.

Александру Лукашенко сообщили об этом. После этого мы с ним встретились, и я сказал, что постараемся решить этот вопрос. Кстати, получить Еврофестиваль не так просто. Нужно подавать заявку за пять лет, очень сложный процесс. Но тут нам очень легко. У нас все объекты есть, и все условия».

Официально о проведении Еврофестиваля в Баку было объявлено в январе этого года во время пресс-конференции президента Европейского олимпийского комитета Янеша Кочиянчича в Баку.

«Мы не случайно приняли решение, что Европейский фестиваль пройдет в Баку, - заявил Кочиянчич. - Это позволит Азербайджану вновь проявить себя, показать свой опыт, воспользоваться инфраструктурой, построенной для Евроигр».

В свою очередь Ч.Гусейнзаде рассказал о том, где будут проживать участники фестиваля в Баку, учитывая то, что после Исламиады квартиры в олимпийской деревне около станции метро «Кероглу» распродаются.

«У Европейского фестиваля есть свои требования, — говорит Чингиз Гусейнзаде. — Здесь выступают юные спортсмены, поэтому требования к местам проживания не столь высоки. На Еврофестивалях участников обычно размещают в общежитиях, а не в пятизвездочных отелях, что мы и сделаем. В 2019 году у нас будут условия для этого. Будут построены общежития для студентов. Возможно, сможем использовать их. Либо воспользуемся базами и лагерями».

Еврофестивали проводятся с 1991 года. Фестиваль — летний и зимний — проходит раз в два года. Это первое олимпийское соревнование исключительно для юношей из европейских стран, возникшее на 19 лет раньше Юношеских Олимпийских игр. Идея создания принадлежит бывшему президенту Международного олимпийского комитета, члену МОК Жаку Рогге.

В Дьоре спортсмены состязались в десяти видах спорта – легкой атлетике, дзюдо, гребле, велоспорте, гандболе, баскетболе, волейболе, теннисе, гимнастике и плавании. Какие виды спорта будут представлены через два года в Баку – пока неизвестно.