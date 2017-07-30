Война против ОПЕК, о которой предпочитают не говорить, но тема эта незримо присутствовала на состоявшейся днями в Санкт-Петербурге встрече мониторинговой группы «ОПЕК+» (14 членов картеля, Россия, Азербайджан и еще 8 стран-экспортеров). Ее участники собрались обсудить полугодовые итоги действия и дальнейшие перспективы соглашения о сокращении добычи «черного золота», заключенного в конце минувшего года. Прошла неделя после принятия важных решений, стоимость нефти остается невысокой и грозит упасть еще больше. И судя по всеми, никто, в том числе и Баку, не собирается сокращать нефтедобычу.

Когда министр нервничает...

Напомним, что сделка была направлена на то, чтобы сократить мировую нефтедобычу почти на 1,8 млн баррелей в день (из которых 300 тысяч приходится на Россию). Это требовалось для снижения избыточного предложения на рынке, которое оказывает давление на цены уже три года подряд и вызвало экономический шок в нефтедобывающих странах.

Как заявил по итогам встречи в Петербурге министр энергетики РФ Александр Новак, уровень выполнения соглашения о сокращении добычи за шесть месяцев близок к 100% (как потом уточнили на саммите — на 98%), и странам-участницам совместными усилиями удалось убрать с рынка более 350 млн баррелей нефти. Вот только ценам это не сильно помогло.

Первоначально рынок воспринял соглашение «ОПЕК+» с энтузиазмом, и баррель довольно быстро поднялся с $45 до $55. Вроде бы надежды, связанные с серьезной озабоченностью Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) тем, что соглашение перестало оказывать влияние на рынок начали сбываться.

Но в последние пару месяцев случился «откат» — даже несмотря на то, что все участники сделки в конце мая согласились ее пролонгировать еще на 9 месяцев — до конца марта 2018 года.

В настоящее время баррель никак не может преодолеть даже весьма скромную отметку в $50, и чаще находится на более низком ценовом уровне. Ясно, что для дальнейшей поддержки стоимости нефти, рынку требуются какие-то новые шаги. Именно в их поиске и заключалась главная интрига петербургского заседания мониторинговой группы.

Ради этого, по информации влиятельного американского издания The Wall Street Journal, даже досрочно завершил свой отпуск Халед Аль-Фалих, министр энергетики Саудовской Аравии, страны — лидера ОПЕК по добыче.

Состояние министра газета охарактеризовала как «очень нервное», сообщив, что накануне Петербургского саммита он провел интенсивные телефонные консультации со своими коллегами по ОПЕК. А сразу по приезде в Россию саудовский министр поспешил на переговоры с Александром Новаком.

Именно Аль-Фалих и Новак председательствовали на петербургской встрече, одной из главных тем которой стало включение Ливии и Нигерии в сделку по снижению добычи. Оба государства — члена ОПЕК, ранее освобожденных от участия в текущем соглашении (из-за предыдущих потерь в результате военных действий и природных катастроф), недавно увеличили нефтедобычу. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), в июне 2017-го суммарные объемы увеличения добычи Ливией и Нигерией составили 450 тыс. баррелей нефти в сутки относительно октября 2016 года. В МЭА отметили, что рост добычи в освобожденных от обязательств сокращения объемов странах снизил эффективность мер ОПЕК в июне с 920 тыс. до 470 тыс. баррелей.

Судя по прозвучавшим в Петербурге заявлениям, Ливия и Нигерия готовы присоединиться к соглашению, как только достигнут стабильных уровней нефтедобычи. Во всяком случае, представитель Нигерии сообщил, что его страна готова добровольно присоединиться к сделке «ОПЕК+» сразу после стабилизации добычи на желаемом уровне в 1,8 млн баррелей.

Америка против остального мира

Но главную угрозу «ОПЕК+» и всему мировому рынку нефти несут США, которые не являются участниками соглашения и потому наращивают добычу. Производители сланцевой нефти быстро воспользовались ситуацией и продолжают наращивать добычу, вопреки соглашению достигнутому членами ОПЕК.

В американском Минэнерго считают, что планы Саудовской Аравии и России убрать с рынка профицит нефтяных объемов провалятся. Как полагает ведомство, добыча в США будет расти быстрее, чем предполагалось. В 2017 году американские нефтяники выплеснут на рынок 840 тысяч баррелей новых суточных поставок, что в 2,5 раза больше последнего прогноза. Общий объем добычи в США к концу года окажется рекордным и достигнет 9,65 млн баррелей в сутки. В 2018 году этот показатель грозит увеличиться до 10,22 млн баррелей, что превысит нынешние показатели лидера ОПЕК — Саудовской Аравии (9,95 млн).

При этом спрос на нефть внутри Соединенных Штатов будет хоть и медленно, но падать. Закупки местных перерабатывающих заводов снизятся на 100 тысяч «бочек» в день, что приведет к падению чистого импорта «черного золота» в США почти на четверть.

Американская сланцевая активность делает бессмысленным усилия участников соглашения «ОПЕК+» по стабилизации цен на «черное золото» в диапазоне $50–60 за баррель. При этом, судя по прозвучавшим в Петербурге заявлениям, возможность присоединения США к общему соглашению по-прежнему не рассматривается.

Ни Москва, ни Эр-Рияд, ни Баку не дают гарантий

Но вернемся к итогам Санкт-Петербургской встречи. По мнению аналитиков, будущее сделки «ОПЕК+» зависит от наиболее крупных участников соглашения, таких как Россия и Саудовская Аравия. Только их приверженность к выполнению условий способна подавить волнения в картеле.

При этом надо учитывать, что еще в прошлом году сырьевые рынки заложили в котировки все текущие обязательства по добыче «черного золота» в государствах, участвующих в меморандуме. Без такого «перезаклада» цены на сырье были бы заметно ниже – баррель теперь бы оценивался в районе $40.

Теперь же положительное движение на рынке будет происходить исключительно при появлении новой информации о еще большем снижении производства участниками сделки. Отчеты о выполнении нынешних условий договора больше биржевых игроков не волнуют. Однако гарантий о дальнейшем продвижении в этом вопросе не дают ни Москва, ни Эр-Рияд, ни Каракас, ни Баку.

Тем не менее, один из главных итогов прошедшего в Петербурге заседания: мониторинговый комитет рекомендовал при необходимости продлить условия соглашения и за пределы марта 2018-го — по крайней мере до конца первого полугодия грядущего года.

«Если такое действие потребуется для балансировки рынка», - сделал важное добавление Александр Новак. Судя по тому, как дела складываются сейчас, продлевать действие соглашения точно придется. А может быть, и этого будет мало для поддержания барреля: вполне возможно, что странам-участникам придется брать на себя новые, повышенные к нынешнему уровню обязательства по сокращению добычи.