Азербайджанская общественность узнала об очередном случае домашнего насилия, в результате которого едва не погибла молодая женщина, мать двоих детей. В селе Зиядлы Самухского района 29-летняя Илаха Панахова после издевательств и побоев мужа и свекрови пыталась покончить с собой. Женщину не только избили, но и обрили наголо.

Но самое страшно ждало ее в родительском доме, куда она сбежала не выдержав физических и моральных страданий. Отец воспринял бегство дочери от мужа как семейный позор и ударил ее топором, а мать заставила выпить яд. То есть получается, что это, скорее, не попытка суицида, а попытка убийства.

Корреспондент haqqin.az связалась с правоохранительными органами района, чтобы уточнить достоверность этой информации.

В Управлении полиции Самуха сообщили, что по делу об избиении Илахи Панаховой задержан один человек, а само дело расследуется прокуратурой района. В Самухской районной прокуратуре заявили, что задержан подозреваемый в избиении молодой женщины. Им оказался ее отец – Фамиль Магеррамов.

«Следствие продолжается, в настоящее время идет опрос свидетелей по делу», - добавили в районной прокуратуре.

Между тем жители села Зиядлы говорят, что распространенная ранее информация об Илахе Панаховой во многом не соответствует действительности.

«Илаха – мать двоих детей. Кто-то распустил о ней слухи, что она состоит в связи с другим мужчиной. Из-за дурной молвы у нее в семье и начались скандалы. Однажды муж Илахи призвал на разборки своего тестя, и именно отец ударил Илаху топором. Все разговоры о том, что мать заставила ее выпить яд и прочие слухи – все это неправда. Все произошло из-за сплетен о связи Илахи с другим мужчиной», - рассказал на условиях анонимности один из руководителей сельского муниципалитета.

В Гянджинской центральной больнице, куда доставили Илаху Панахову, утверждают, что в данный момент ее жизни ничего не угрожает. «У нее раны на голове, шее и на руках», - в то же время сообщил врач Азад Гулиев. Но вот следов яда в организме пациентки, по его словам, обнаружено не было.

На вот кто избил молодую женщину и действительно ли она оказалась обрита, врач, ссылаясь на запрет прокуратуры, говорить отказался.

«Хотя и говорили о том, что она выпила уксус, в ее крови и моче нет следов уксусной кислоты», - сказал врач.

Пока в следствии не задействованы ни муж, ни свекровь и свекор Илахи Панаховой. Однако в ходе расследования ситуация может измениться, и их также могут привлечь к ответственности.