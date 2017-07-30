Подписаться на уведомления
 

Муж обрил жену, отец ударил топором насилие над женщиной

Автор: Ульвия Худиева, собкор 

Азербайджанская общественность узнала об очередном случае домашнего насилия, в результате которого едва не погибла молодая женщина, мать двоих детей. В селе Зиядлы Самухского района 29-летняя Илаха Панахова после издевательств и побоев  мужа и свекрови пыталась покончить с собой. Женщину не только избили, но и обрили наголо.

Но самое страшно ждало ее в родительском доме, куда она сбежала не выдержав физических и моральных страданий. Отец воспринял бегство дочери от мужа как семейный позор и ударил ее топором, а мать заставила выпить яд. То есть получается, что это, скорее, не попытка суицида, а попытка убийства.

Корреспондент haqqin.az связалась с правоохранительными органами района, чтобы уточнить достоверность этой информации.

В Управлении полиции Самуха сообщили, что по делу об избиении Илахи Панаховой задержан один человек, а само дело расследуется прокуратурой района. В Самухской районной прокуратуре заявили, что задержан подозреваемый в избиении молодой женщины. Им оказался ее отец – Фамиль Магеррамов.

«Следствие продолжается, в настоящее время идет опрос свидетелей по делу», - добавили в районной прокуратуре.

Между тем жители села Зиядлы говорят, что распространенная ранее информация об Илахе Панаховой во многом не соответствует действительности.

«Илаха – мать двоих детей. Кто-то распустил о ней слухи, что она состоит в связи с другим мужчиной. Из-за дурной молвы у нее в семье и начались скандалы. Однажды муж Илахи призвал на разборки своего тестя, и именно отец ударил Илаху топором. Все разговоры о том, что мать заставила ее выпить яд и прочие слухи – все это неправда. Все произошло из-за сплетен о связи Илахи с другим мужчиной», - рассказал на условиях анонимности один из руководителей сельского муниципалитета.

В Гянджинской центральной больнице, куда доставили Илаху Панахову, утверждают, что в данный момент ее жизни ничего не угрожает. «У нее раны на голове, шее и на руках», - в то же время сообщил врач Азад Гулиев. Но вот следов яда в организме пациентки, по его словам, обнаружено не было.

На вот кто избил молодую женщину и действительно ли она оказалась обрита, врач, ссылаясь на запрет прокуратуры, говорить отказался.

«Хотя и говорили о том, что она выпила уксус, в ее крови и моче нет следов уксусной кислоты», - сказал врач.

Пока в следствии не задействованы ни муж, ни свекровь и свекор Илахи Панаховой. Однако в ходе расследования ситуация может измениться, и их также могут привлечь к ответственности.

329 просмотров


Старости
Наркотическая травка на бакинских прилавках
Наркотическая травка на бакинских прилавках эксклюзив
Наша погода
Сегодня 32° / 24°
31 Июл 32° / 24°
1 Авг 32° / 24°
2 Авг 34° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   1.9877 AZN
1 RUB   =   0.0286 AZN

Новостная лента

Муж обрил жену, отец ударил топором насилие над женщиной
Ничего не поделаешь, нефть идет вниз наш комментарий
Азербайджану вручили знамя еще одного соревнования фото
Певица Валерия в Баку огорчила своих поклонников эксклюзив
Жительницы Стамбула отстаивают свое право носить шорты фото
Дима Билан упал в бассейн во время выступления в Баку видео
Саакашвили не будет просить политического убежища
Китай против американской ПРО в Корее
В Сиднее предотвратили серию терактов
Трампа вынудили одобрить новые санкции против России Американские СМИ
В Ливии сбили истребитель национальной армии
В Армении порадовались новым санкциям США против России «Россия подстрекает Армению к войне»
Жертвами авиаудара в Сирии стали 10 человек
На Аляске пассажирский самолет обезглавил оленя
Рогозин решил встретиться с Додоном в Иране
Хуситы подорвали катер в Йемене
Солист Rammstein попросил «спасти» его из Баку видео
Тиллерсон о новых санкциях против России
Улицы столицы Венесуэлы обросли баррикадами
Саакашвили: Яценюк продолжает руководить правительством Украины
Путин помиловал женщин, осужденных за госизмену
Арабы устроили беспорядки в предместье Тель-Авива
Мугабе: "Я не ухожу и не умираю"
Талибы взорвали дамбу на юге Афганистана
Шойгу попробовал блюда азербайджанских военных поваров
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться