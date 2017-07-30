Родилось и уже резвится поколение людей, имеющих весьма смутное представление о мифологемах советского периода. Общение с этими молодыми людьми одно удовольствие. Оказывается, Константин Симонов, Андрей Вознесенский и Роберт Рождественский по представлению старшеклассников - дебютанты российской Думы. Причем, двое последних - жириновцы. Первое мая - праздник объединения всех сексменьшинств планеты - уверены современные бакинские школьники.

Герой гражданской войны Василий Михайлович Чапаев и его любимица Анька-пулеметчица, если кому и известны, то только по скабрезным анекдотам. Слово интернационалист вызывает интересные ассоциации. 10-классник Вагиф считает, что это человек, который курирует интердевочек в гостинице. То есть интернационалист - это сутенер, куратор и патрон проституток международного класса. Вывод школьника таков: интернационалист - всегда очень богатый человек. Посудите сами, - говорит Вагиф – если интердевочка зарабатывает 500 долларов в день и хотя бы половину отдает интернационалисту, значит он богатый крутой. В таком случае, - спрашиваю, - что такое журнал "Интер-Парк"?

Это - отвечает новое поколение, - орган союза интернационалистов и интердевочек. Абревеаутра ВЛКСМ заинтриговала Намика приятеля Вагифа. По мнению школьника, ВЛКСМ означает всемирно-либерально консервативную секция молодежи.

По второй версии - это всемирно лако-красочно-смазочная мафия. Отрывок из учебника истории СССР, изданного в 1982 году - "18-20 годах ВЛКСМ направил в Красную армию по комсомольской мобилизации 75 тысяч добрраспределенцев" - ввергает нынешних школьников в шок. Легенды поколения отцов и дедов, зовущие в романтику блок-постов и марш-бросков, вызывает у старшеклассников параноидальное состояние. Можно легко довести до истерики 16-летнего юношу одной только фразой из учебника советских времен: "Декретом предсовнархоза продразверстка была заменена на продналог, который все-таки шаг вперед по сравнению с продсбором для кавбригад, готовящихся к рейду по тылам противника".

Да что там школьники, целая секцию каратистов можно ввести в транс одной только фразой из того же учебника: "Ликвидация кулачества завершилась борьбой с перегибами, выразившейся в полном искоренении басмачества и дехканства заодно". Дело может завершиться актом массового харакири, стоит только каратистам прочитать фразу: "Бригада червонных казаков под командованием В.М.Примакова с беспримерной храбростью громила тылы белополяков, белочехов и белоказаков".

Неужели всех сразу замочили? – спрашивают школьники. Не понимают простейших вещей. Например, зачем надо было громить тылы белополяков.

Дети всегда дети, обожают сказки. Особенно сказки про загадочное племя ГОЭЛРО. Юноша по имени Гулаг из каракалпакского племени Гоэлро полюбил юную красавицу Лялю Вцик и умыкнул ее, генеральскую дочь в банду атамана Колягина. Там в банде у них родились два близнеца. Старшего назвали Заклимент - вставай проклятьем заклейменный, а младшего Бучико - Буденный, Черняховский и Колантай.

Папаша Ляли, генерал-майор, Вцик-Облснаб бросился в погоню, обнаружил таки беглецов и на глазах у банды скальпировал индейца из племнитехснаб. Так перестала плодоносить славное дерево - племя Гоэлро.

В Баку нет ни одного школьника, который не заснет под эту сказку и во сне не проскачет с индейцами племени Гоэлро хотя пару миль по прериям дикого Запада. Нет ни одного отличника, кто спросит чем кончилась встреча Лялечки Вцик с ее любимым индейцем Магниткой из племени вторчермент.Подростки современные доверчивы, как олени Ямало-ненецкого национального округа. Совсем не удивительно, что для них "пятилетка - это ребенок которому пять лет", чекист - это человек, выдающий чеки, а большевик - это большой человек.

Самый продвинутый среди опрошенных старшеклассников заявил, что чекист - это разведчик большевиков. Но против кого боролись последние - он не знает. Обидно за компартию, но скрывать дальше нет никакой возможности. Старшеклассники понятия не имеют, кто такие Хрущев, Брежнев, Берия, Рыжков, Пельше, Устинов, Капитонов, маршалы Малиновский и Гречко, а также певец ЯакЙолла. Никаких ассоциаций не возбудили у них имена пламенных революционеров первой волны. Надежда Крупская, по предположению подружек – восьмиклассниц Ирады и Маи, вдова Ильича - известная фигуристка, чемпионка мира в одиночном катании. А ее подруга Инесса Арманд - американская теннисистка.

Лауреат Нобелевской премии физик Мария Кюри-Складовская - путешественница, супруга Жака Ива Кусто. Молодежь понятия не имеет о любимце компартии - Сергее Мироновиче Кирове, совести партии Калинине, не говоря уже о ее чистых руках и горячем сердце - Дзержинском. Володю Ульянова-Ленина помнят, но смутно, путая то с архитектором Зимнего дворца, то с оператором фильмов Никиты Михалкова. Пятерки за ответ удостоился 14-летний вундеркинд Рамиль: «Ленин - организатор двух провокаций, одного переворота и трех революций».

О самой компартии старшеклассники отзываются уж слишком легкомысленно. По их мнению, КПСС - это корейский патриотический союз то ли спекулянтов, то ли собственников, то ли самцов. Но с чего это вдруг именно самцы корейские объединились в союз собственников, никто из подростков ответить не мог.

Зато все опрошенные прекрасно знают, кто такие киллеры и хакеры. Молодежь понятия не имеет о банальных для советских людей вещах. Например, по их мнению БАМ - это моющее средство, снятое с производства, а челюскинцы - персонажи из фильма "Челюсти". Некоторые из опрошенных пытаются быть оригинальными: БАМ - это супермаркет, где продают строительные материалы, а челюскинцы - поклонники Че Гевары, известной сего рок-звезды Южной Америки.

С таким электоратом мы идем в XXI век, старые файлы стерты, новые не созданы и не создаются. Теория белого листа в действии. Подкорка молодого поколения сама девственная чистота, да и кора обеих полушарий надежно пуста. Если что и функционирует, так только мозжечок. Зато он блестяще.

А что вы хотите от тестового поколения - спрашивает педагог с 30-летним стажем Г.Заманова: «Тесты создаются дебилами для производства дебилов». Вот пример из учебника «Литература. Учимся понимать художественный текст. Задачник-практикум. 2011г.: Назовите настоящее имя О. Генри. Варианты: 1 - Вальтер Скотт. 2 - Чарльз Диккенс. 3 - Джордж Байрон. 4 - Уильям Сидни Портер.

Или: Весна в поэзии чаще всего означает: 1 - таяние снегов. 2 - пробуждение и расцвет жизненных сил. 3 - увядание и печаль. 4 - праздник 8 марта. Самое поразительное, что 20% опрошенных выбрали вариант 4 – праздник 8 марта.

Или: «Когда Илья Муромец выстрелил из лука в Соловья - Разбойника, то 1 - попал в правый глаз Соловья. 2 - попал в левый глаз Соловья. 3 - попал в плечо. 4 - промахнулся. Я из озорства добавила еще пару вариантов: 5 - попал в Добрыню Никитича. 6 - попал в царя Николая.

Для меня этот тест - символ тотальной дебилизации, которую подарила нам тестовая система.

Или: «Анна Каренина бросилась под поезд из-за: 1 - любви к родине. 2 - Вронскому, 3 - высшему свету. 4 - комфорту. Мнения разделились: по 30% считают, что из-за любви к родине и Вронскому, остальные - из любви к комфорту. И вопросы и ответы - все на полном серьезе.

Еще один сборник тестов. Л. Алиева и Татьяна Торкунова. «Тесты по литературе» . Москва. Айрис- пресс. 2004 г.: Назовите основной мотив в творчестве М. Ю. Лермонтова: 1- зависть. 2 – свобода. 3 – одиночество. 4- усталость.

Угадали верно, и получаете пятерку за знание творчества поэта. Или: «Какое определение романа «Преступление и наказание» наиболее соответствует его характеру: 1 - криминальный роман. 2 - социально-психологический. 3 – философский. 4 – авантюрный. 5 - любовный.

Дети гадают-гадают, а ведь на самом деле - все ответы подходят. Или совершенно восхитительная задачка из книги «Учимся понимать литературу». Прочитайте начало предложения: «Я взглянул на нее и испугался». Варианты ответов: 1 - она покрылась красными пятнами. 2 - она рыдала. 3 - она была перепачкана сажей. 4 - она была похожа на черта.

А я чуть добавила – рассказывает педагог литературы: 5 - она была беременна. 6 - она душила собственную бабушку. 7 - она снимала скальп с директора нашей школы.

Только прочитав последний вариант, десятиклассники наконец-то поняли и включились в игру. Я с облегчением вздохнула - не все еще потеряно.