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На Филиппинах мэра города с супругой убили по приказу Дутерте

 

Мэр филиппинского города Озамис Рейнальдо Пароджиног и еще шесть человек, в том числе его жена, были убиты в ходе полицейского рейда. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на полицию Филиппин.

Когда стражи порядка прибыли, чтобы произвести арест мэра, включенного президентом страны Родриго Дутерте в список политиков, причастных к нелегальному распространению наркотиков, телохранители градоначальника открыли по ним огонь. Полиция в свою очередь "была вынуждена принять ответные меры". В результате перестрелки Пароджиног, а также еще шестеро его родственников и телохранителей были убиты.

Дочь Пароджинога, занимавшая пост вице-мэра города, была взята под стражу. Отмечается, что сам политик отрицал свою причастность к наркоторговле.

Город Озамис с населением около 150 тысяч человек находится на острове Минданао, где с 23 мая правительственные войска ведут бои с экстремистами из группировки "Мауте", связанной с террористической организацией "Исламское государство". Ранее Дутерте ввел на всей территории острова военное положение.

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