Музыкальный фестиваль «Жара», который проходит в эти дни на побережье Каспийского моря, активно обсуждается не только в Азербайджане, но и в России.

Звезды, участвующие в «Жаре», делятся в соцсетях многочисленными фото и видео из Баку, восхищая своих поклонников. Российские фанаты в восторге от видов Каспия и удивляются тому, как Азербайджану удалось собрать одновременно такое количество знаменитостей.

Одним из запомнившихся видеофрагментов стал зажигательный танец Валерии с Поладом Бюльбюльоглу под песню Сосо Павлиашвили «Тост».

«В гостях у радушной семьи Агаларовых танцуем с легендарным Поладом Бюльбюльоглу», - написала Валерия у себя на странице.

Подписчики певицы отметили, как красиво танцует звезда под кавказские мотивы, сделали комплименты ее наряду и в очередной раз восхитились красотой и женственностью Валерии.

Немало лестных слов было написано и в адрес посла Азербайджана в России:

«Да уж! Полад Бюльбюльоглу выглядит так, как будто лет прошедших и не бывало! Потрясающе! Такая энергетика, заряд!».

«Полад двигается как юный джигит!».

«Не бойся, я с тобой» - мой любимый фильм детства! Супер!», - писали поклонники, отдавая должное известному азербайджанскому певцу и актеру.

Видео набрало более 160 тысяч просмотров.