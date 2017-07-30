«Если хоть один волос упадет с головы гражданина России в Приднестровье, ответ будет крайне жестким», - заявил в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и напомнил, что там проживает 200 тысяч граждан Российской Федерации, передает «Российский Диалог».

Дмитрий Рогозин отметил, что российская сторона старается наладить диалог между Кишиневом и Тирасполем, который в настоящий момент отсутствует.

Ранее стало известно, что Дмитрий Рогозин встретится с президентом Молдавии Игорем Додоном 5 августа в Тегеране на инаугурации президента Ирана Роухани.

Таким образом, стороны смогут обсудить те вопросы, которые не удалось оговорить из-за срыва визита Рогозина в Кишинев.

Позже у российского вице-премьера запланирована встреча с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

Напомним, что 28 июля румынские власти не разрешили пересечь воздушное пространство страны пассажирскому самолету, на котором летел в Кишинев вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

А президент Молдовы Игорь Додон заявил, что приднестровский конфликт не может быть разрешен с использованием силы. Он подчеркнул, что является категорическим противником такого сценария.