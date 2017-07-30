Мировые СМИ продолжают бурно обсуждать причины и возможные последствия лишения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили гражданства Украины. Хотя основная причина, в принципе, ясна: политик, покинувший прошлой осенью пост губернатора Одесской области, не переставал публично критиковать украинского президента Петра Порошенко, а Грузия давно просила экстрадировать на родину своего бывшего лидера, против которого там возбуждены уголовные дела.

И все же, что именно сейчас подвигло Порошенко предпринять столь жесткий шаг против своего бывшего соратника? Свое отношение к развернувшейся в Украине кампании против Саакашвили для haqqin.az изложил человек из его грузинско-украинской команды, также уже бывший замгенпрокурора Украины Давид Саквалеридзе, когда-то занимавший такой же пост и в Грузии.

- Как вы восприняли весть о том, что у вашего давнишнего друга и единомышленника отняли гражданство?

- Издав указ об утрате экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили украинского гражданства, президент Петр Порошенко проявил слабость, я бы даже сказал трусость перед политическим оппонентом. Между тем политические репрессии по отношению к оппозиционному лидеру зачастую приводят к росту рейтинга его партии. Такое уже было и в Украине, и в Грузии. В принципе, Саакашвили никому не мешал, занимался своей политической деятельностью, а вот Порошенко сделал ему такой подарок. Мне уже сообщили, что рейтинг Михаила Николозовича вырос втрое и, сами знаете, в мире только ленивый не обсуждает его вопрос.

- Но что все-таки побудило Порошенко принять такое решение?

- Наша политическая сила набирала обороты, и уже к осени мы собирались поднять всю Украину против коррупции. Украинцы поняли, в чем заключается наша идеология. Саакашвили сумел объединить многих сторонников своих идей, постепенно превращаясь в Украине в очень сильного лидера. Потому-то власти и запаниковали.

- Но ведь теперь ему будет трудно вернуться в Украину.

- Не сомневайтесь, он вернется. Вернется и даст бой. Мы к этому готовы.

- Но, по слухам, грузинский спецназ уже в Киеве, и если Саакашвили все же ступит на украинскую землю, его тут же схватят и переправят в Грузию…

- Если так случится, это станет самоубийством двух олигархических режимов - в Украине и в Грузии. Знаете, в чем главное отличие Саакашвили от Порошенко? В Киеве, Тбилиси, Москве, Баку, Минске все его знают как реформатора. А кто знает Иванишвили и кому интересен Порошенко?! Саакашвили - феномен, вписавший свое имя в историю. Он показал, что на постсоветском пространстве есть и отличная от постсоветского мышления идеология, которой чужды коррупция, казнокрадство, упрочение своей власти за счет унижения людей.

Вы думаете, он не смог бы сохранить свою власть в Грузии?

Очень даже мог и до сих пор припеваючи жил бы в Грузии, как экс-президент или премьер! Но Саакашвили на это не пошел, потому что политическая порядочность для него превыше всего. На первом месте всегда были принципы, а не деньги и власть. Поэтому он и сумел воссоздать Грузию практически с нуля, доказать, что может быть и другая страна на постсоветском пространстве.

- Однако в Одессе это не получилось.

- Это еще одна байка украинских властей. Кто-нибудь знает, кто был губернатором Одессы до Саакашвили? Никто не знает или не помнит, а имя Саакашвили, как только он возглавил Одесскую область, не сходило со страниц СМИ всего мира. За короткий срок он сделал там то, что десятилетиями никому не удавалось. Но мы столкнулись с мощным противодействием олигархов и преступников во власти, а Порошенко не только нам не помогал, но и всячески вставлял палки в колеса.

Нам удалось разгромить ореховую мафию, ежегодный оборот которой исчислялся десятками миллионов долларов. Но нити этой мафии тянулись очень далеко - ведь вкус шоколаду придают именно орехи...

Очень быстро мы освободили от построек олигархов прибрежные участки, вернув одесситам море. Началось строительство дорог и многое другое. Число туристов выросло во много раз, и был вполне реальный план превратить Одессу в мировой туристический центр. Но не дали!..

А каких результатов добилась эта власть? Ситуация в стране оставляет желать лучшего, коррупция правит бал, и пока Украину ничего хорошего не ждет. Вот почему Саакашвили обязательно вернется в Украину и даст бой этой проворовавшейся власти. Мы к этому готовы.

- Не опасаетесь, что и вас лишат гражданства?

- Мы встали на этот путь, предвидя всё. Политик ничего и никого не должен опасаться, кроме потери доверия народа. Я не исключаю, что после Михаила меня также попытаются лишить гражданства. Но мы не одни – за нами уже стоит серьезный политический сектор. И такие действия Порошенко лишь объединят сторонников Саакашвили. Для него это игра с огнем.

- То есть, вы предполагаете, что Порошенко может пересмотреть свое решение?

- Все может быть, ведь мы имеем дело с неадекватной и трусливой властью. Несколько политических кланов, которые украли победу у Майдана и засели в Верховной Раде, держат всю страну в заложниках. Не стоит ждать от этих людей чего-то оптимистичного.

- Многие считают, что за всем этим стоит Аваков, с которым у Саакашвили давнишний конфликт.

- Аваков - один из важных представителей этого преступного клана, и он во многом ответственен за сегодняшнюю плачевную ситуацию в Украине. Его обязательно надо судить за преступления перед украинским народом, но он не один принимает решения - это коллективные решения.

- Собираетесь ли вы объединиться с другими партиями?

- Пока никаких переговоров не ведется. Все двигаются в своем направлении. Но все зависит от будущего, от наших общих целей. Ничего исключать нельзя. Все партии нас поддержали, кроме, конечно, таких как Ляшко. Да и не нужна нам их поддержка, пусть Порошенко поддерживают.

- В подконтрольных властям украинских СМИ вас обвиняют во всех грехах...

- Это так. Уже запущена «черная кампания» по грузинской команде. Даже пустили слух, что я и Михаил Саакашвили нюхаем кокаин. Чего же тогда спецслужбы не ловят наркодилеров, которые продают нам его? В общем, обычная практика: когда не хватает сильных аргументов, в ход идут грязные методы, шантаж и угрозы.

- И всё же, главный вопрос, что будет с Украиной?

- При такой власти, боюсь, мои прогнозы более чем пессимистичны. Порошенко и его власть вполне устраивают Россию: Путин понимает, что они быстро развалят Украину. В мире уже никто не уважает эту власть.

- Наверное, вы в курсе, что Россия взяла под контроль часть трубопровода Баку – Супса. Что можете сказать по этому поводу?

- Азербайджан мы любим не меньше, чем Украину и Грузию, но вынужден сказать, что вашей стране с каждым днем будет всё сложнее. Дальше будет и открытие железной дороги в Абхазию, и много других сюрпризов. Вам нужно быть готовыми к этому. Михаил всегда вспоминает Азербайджан добрым словом, вы для нас родные и близкие друзья, и очень обидно, что сейчас происходит такое.