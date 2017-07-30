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Арабские страны усилят блокаду Катара

 

Главы МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта, обвинивших Катар в поддержке терроризма и объявивших ему бойкот, в Бахрейне могут обсудить новые экономические санкции в отношении Дохи, передает агентство Рейтер со ссылкой на арабскую газету "Аль-Хаят".

Ранее сообщалось, что "арабская четверка" — инициаторы блокад Дохи — проведут совещание в столице Бахрейна Манаме 29-30 июля, чтобы осудить, насколько катарская сторона пошла навстречу требованиям четырех государств.

По данным издания, главы МИД "арабской четверки" встретятся в Манаме в воскресенье. Как пишет издание со ссылкой на неназванные источники, ожидается, что министры "введут санкции, которые постепенно повлияют на экономику Катара". Подробности не приводятся.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

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Арабские страны усилят блокаду Катара
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